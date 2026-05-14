В Саратове льготники обеспечены медикаментами на несколько месяцев вперёд

Впервые Саратовская область участвует в совместных торгах с другими регионами. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства и снижать риски, связанные с несостоявшимися аукционами.Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличено до 6,2 млрд рублей. Это позволило не только создать стабильный запас медикаментов, но и значительно сократить количество рецептов, ожидающих очереди на получение.Перестройка системы стала возможной благодаря решениям региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.Пациенты уже отмечают положительные изменения. Владимир Омороков, ветеран СВО, делится впечатлениями:«Мы с женой получаем все лекарства без задержек, без сбоев, без проблем. Мы очень благодарны главному врачу и лечащему. Всё отлично!»Министерство здравоохранения Саратовской области внедрило ежедневный онлайн-мониторинг наличия препаратов на складе, что позволяет оперативно распределять лекарства и принимать решения по внеочередным закупкам. В случае временного отсутствия нужного препарата аптека обязана организовать отсроченное обслуживание или предложить аналог.Жители Саратовской области, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, могут быть уверены в стабильности и доступности необходимых медикаментов.