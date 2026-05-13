13 Мая 2026 СРЕДА
Спасатели готовят пляжи региона к летнему сезону

Водолазы областной службы спасения обследуют будущие пляжи региона, чтобы очистить их от мусора и предотвратить возможные ЧП во время купального сезона.
В этом им помогает мощный катер. Судно идёт ровно, на борту экипаж и всё необходимое для погружения, в том числе специально оборудованная площадка для схода в воду. К ежегодным работам по обследованию дна водолазы приступили в середине мая, как только сошли остатки льда и уровень воды в Волге чуть упал.

«Перед началом купального сезона проводим ежегодные обследования мест санкционированного купания. Водолазы выезжают на все турбазы, с которыми заключены договора на обследование пляжей», — рассказал помощник начальника Саратовской областной службы спасения Дмитрий Илларионов.

Водолазы областной службы спасения обследовали пляжи двух баз отдыха в Энгельсе. Чище стали 150 подводных квадратных метров. На очереди ещё десятки объектов. Впереди горячий, не только с климатической точки зрения сезон, и к нему нужно быть готовым.