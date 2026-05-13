Блогеров из Саратовской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

Жителей Саратовской области приглашают принять участие в треке «Министерство контента» – уникальной программе Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в ключевых направлениях – от здравоохранения, спорта и просвещения до промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Участие доступно без возрастных ограничений – достаточно подать заявку на цифровой платформедо 9 июня.От Саратовской области на участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» в прошлом году было подано 108 заявок. В число победителей вошла доцент кафедры СГМУ Анна Спиваковская.В 2026 году участникам доступны шесть направлений, каждое из которых разработано совместно с профильным федеральным министерством и представляет собой полноценный практический кейс.Направление «Промышленность» ориентировано на популяризацию российской промышленности и повышение престижа рабочих и инженерных профессий.Направление «Агротехнологии» направлено на продвижение ценностей и достижений агропромышленного комплекса и формирование современного образа отрасли.Направление «Просвещение» ориентировано на широкую аудиторию педагогов, родителей и школьников, а также студентов педагогических вузов.Направление «Международный туризм» раскрывает задачи продвижения туристического потенциала России на международной арене и формирования ее современного имиджа за рубежом.Направление «Здоровье» посвящено формированию культуры проактивного отношения к своему здоровью и развитию партнерского взаимодействия между пациентом и врачом.Направление «Спорт и физическая культура» раскрывает задачи развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни.Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».По информации организаторов