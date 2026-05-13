Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2026»

Всероссийская культурно – образовательная акция «Ночь музеев» в 2026 году пройдет в субботу, 16 мая, по всей стране. В Год единства народов России, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, федеральная тема мероприятия — «Родное».
 
По ежегодной традиции саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» на один вечер сменит привычный формат и на этот раз превратится в огромный многонациональный дом, где каждый найдет «родной» уголок. Внутри здания и на территории вокруг развернется уникальная тематическая программа, включающая более 100 интерактивных локаций.
 
—Год единства народов России мы предложили символично объединиться на нашей обширной знаковой площадке народам, проживающим на территории Саратовской области, а также в дружественных Российской Федерации странах. Красной линией через локации пройдет и тема 65-летия первого полета человека в космос — после легендарного подвига Юрия Алексеевича Гагарина стали называть «гражданином мира». А сам проект «Ночь музеев» в саратовском Историческом парке» выйдет уже на межрегиональный уровень — впервые участие в нем примет столичный музей «Огни Москвы», — рассказал директор Исторического парка «Россия — Моя история» Антон Чешуев.
 
Также посетителей «Ночи музеев» в Историческом парке ждут концертные площадки, виртуальные погружения, ретро-путешествия, научные эксперименты, географические открытия, речные «походы» по Волге, мастер-классы, фотозоны, знакомство с кулинарными традициями разных народов, театральные постановки, киносеансы и многое другое. А прийти на мероприятие гости могут в национальных костюмах или с их элементами, чтобы добавить особой атмосферы.
 
Обращаем внимание, что 16 мая 2026 года саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» будет открыт для посещения только с 18:00 до 23:00. Вход свободный. 
 
По информации Исторического парка «Россия – Моя история»