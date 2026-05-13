Более 5 тысяч саратовских работников и предпринимателей вышли «из тени» с начала года

В Саратовской области продолжается работа по противодействию нелегальной занятости, благодаря которой с начала года трудовые отношения узаконили более 5 тысяч работников, предпринимателей и самозанятых.

Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, основные мероприятия по легализации неформальной занятости проводятся на уровне муниципальных районов и координируются региональной межведомственной комиссией по противодействию нелегальной занятости.

«Наибольшее количество работников, легализовавших трудовые отношения, работают в сфере торговли, сельского хозяйства и строительства. Особое внимание уделяется хозяйствующим субъектам, имеющим действующие лицензии по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и охранных услуг. При взаимодействии с работодателями используются различные инструменты – от информационных встреч до привлечения представителей контрольно-надзорных органов», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

В случае, если работодатель отказывается заключать трудовой договор, работник может обратиться в администрацию муниципального района, в Государственную инспекцию труда по Саратовской области, также можно сообщить информацию по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.