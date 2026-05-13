Региональному туристическому бизнесу окажут господдержку
Министерство культуры Саратовской области объявило конкурсный отбор на государственную поддержку общественных инициатив юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей).
Подать заявку на государственную поддержку необходимо в срок до 6 июня 2026 года по следующим направлениям:
Создание или приобретение, установка объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок и др.;
Разработка новых туристических маршрутов.
Подать заявку можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/4…
Бланки необходимых документов размещены на сайте министерства культуры Саратовской области: https://mincult.saratov.gov.ru/взаимодействие-с-инвесторами-…
