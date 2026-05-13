13 Мая 2026 СРЕДА
Более 8 тысяч молодых специалистов для промышленности выпустят в этом году саратовские вузы и техникумы
В Энгельсе распространяют фейки о последствиях аварии на коллекторе

Авария в Энгельсе стала темой фейков в интернете. В сети появляются откровенно несоответствующие действительности сообщения от якобы официальных источников о ситуации ремонтом канализационного коллектора в Энгельсе. Об этом рассказал заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин.
Вероятно, провокация носит целенаправленный характер. Фейк выполнен в стиле украинского ЦИПСО и призван вызвать большой социальный резонанс.
Так, появлялись сообщения об отключении воды через пару часов после того, как дадут. Сегодня вкидывается тема, что «прорыв коллектора унес жизни матери и ребенка». Подобными сообщениями намеренно пытаются дестабилизировать ситуацию.
Еще одна партия фейковых новостей сообщает об «обрушении еще одной части коллектора».
Очевидно, что власти делают все возможное для устранения аварии и восстановления нормального функционирования системы водоотведения. Практически в онлайн-режиме местные власти сообщают о ходе ремонтных работ, оперативно информируют – о сроках и адресах отключения, местах подвоза воды.
Власти оперативно опровергают ложные сообщения, но всем нам нужно осторожно относиться к информации, распространяемой в чатах и пабликах. К большому сожалению, в наше время легко стать жертвой обмана и ввести в заблуждение других.