Более 8 тысяч молодых специалистов для промышленности выпустят в этом году саратовские вузы и техникумы

«В 2025 году региональными вузами выпущено 3 467 специалистов в области технических и естественных наук, из них 45 человек завершили обучение по целевому набору. Договоры о целевом обучении были заключены между студентами СГУ имени Н.Г. Чернышевского и предприятиями, включая АО «НПП Контакт», «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», «Сигнал им. А.И. Глухарева», АО «НПП «Алмаз», АО «Саратовский радиоприборный завод». В СГТУ имени Гагарина Ю.А. заказчиками выступили, в том числе, Балаковская АЭС, АО «Саратовский агрегатный завод» и ООО «Газпром трансгаз Саратов», - отметил Михаил Торгашин.По его словам, в 2026 году вузами запланирован выпуск 3 644 специалистов технических и естественнонаучных направлений, что на 5% превышает показатель 2025 года, из них 101 человек — по целевому обучению. В настоящее время в опорных вузах региона обучается 406 студентов по целевым направлениям.В 2026 году организациями среднего профессионального образования планируется выпуск около 4,5 тыс. специалистов рабочих специальностей для промышленности. По целевым направлениям предприятий в 8 учреждениях среднего профессионального образования обучается 513 студентов, заказчиками выступают 14 предприятий. Срели них - АО «Саратовский радиоприборный завод», АО «НПП «Алмаз», АО «САЗ», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ООО «Завод «Нефтегазоборудование», филиал АО «НПЦАП» — ПО «Корпус», АО «Вольский механический завод», АО «Волга Цемент» и другие.Кстати, объем квоты приема на целевое обучение определяют исходя из кадровой потребности предприятий. Заявки от заказчиков принимаются через портал «Работа России»: на 2027–2028 учебный год их необходимо подать до 1 апреля 2026 года. Затем, в срок до 1 июля, сводные данные направляют в Министерство науки и высшего образования РФ для утверждения проекта квоты.