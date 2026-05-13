В Саратовской области технологические компании могут стать резидентами технопарка

Во время Дней Саратовской области в ВЭБ.РФ прошла презентация технопарка Саратов Диджитал.Резидентам доступны современные помещения; профессиональные сообщества и нетворкинг; технологическая инфраструктура и сервисы; региональные и федеральные меры поддержки.Первая очередь технопарка площадью 11 000 кв. метров расположена в центре Саратова и объединяет 15 инновационных компаний. К 2029 году запланировано расширение до 30 000 кв. метров.«Технопарк «Саратов Диджитал» стал востребованной событийной площадкой. Здесь регулярно проходят крупные региональные мероприятия. В сентябре 2025 года здесь прошел II форум креативных индустрий «Креативный Саратов», посвященный индустрии моды. Мероприятие собрало более 400 участников – предпринимателей, федеральных экспертов и представителей власти. Форум завершился модным показом, на котором были представлены 100 образов от 10 ведущих саратовских брендов», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.