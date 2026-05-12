Здание, ставшее примером устройства жилых домов, вошло во всероссийский реестр объектов культурного наследия

Образец зодчества в эклектичном стиле, выразительность которому архитектор придал с помощью декора из кирпичной кладки, получил статус объекта культурного наследия муниципального значения. Решение о включении здания, которое находится в Саратове на улице Некрасова, 49, в Единый государственный реестр принято профильным комитетом.Уникальные особенности исторического дома признаны предметом охраны. Индивидуальными чертами здания является декор фасадов. В том числе специалисты отметили оформление входных проемов, один из них обрамлен каннелированными столбиками, профилированными поясками и замковым камнем. Кроме того, украшение оконных проемов также является особенностью дома. Специалисты выделяют имитацию тонкого профиля наличника, прямоугольные подоконные ниши, замковые камни. Главный фасад также украшен композицией из двух волют. Внутри здания сохранилось металлическое ограждение лестницы, рифленые литые ступени, метлахская плитка.- Проведённая экспертиза подтвердила исключительную ценность этого объекта. Теперь закон защищает и выразительный кирпичный декор фасада, и сохранившееся внутреннее убранство. Собственники здания отныне должны следить за зданием и не допускать утрат исторических элементов, — отметил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.