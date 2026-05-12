В Энгельсе ввели режим гиперхлорирования воды

просмотров: 103

По поручению главного Государственного санитарного врача Саратовской области введен режим временного гиперхлорирования питьевой воды, подаваемой населению города.Он будет действовать 72 часа, с поддержаннием остаточного свободного хлора в пределах 1,2 мг/л перед подачей в распределительную сеть. Ежедневно содержание хлора в распределительной сети будут контролировать на концевых и тупиковых точках. Эта мера носит временный профилактический характер.У питьевой воды, подвергшейся гиперхлорированию, незначительно изменяются органолептические свойства, может присутствовать запах и привкус хлора.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» с целью контроля качества подаваемой воды проводит мониторинг после проведения гиперхлорирования.Роспотребнадзор рекомендует гражданам при использовании гиперхлорированной воды следовать следующим рекомендациям:- воду из распределительной сети (гиперхлорированную воду) употреблять после предварительного отстаивания и фильтрации;- в питьевых целях следует употреблять свежекипяченую и/или бутилированную воду;- при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно промыть водой (бутилированной или кипячёной), затем обдать кипятком;- для купания детей использовать кипяченую воду после отстаивания (хлор в этом случае улетучивается);- детские бутылочки, соски и тарелки дополнительно обдавать кипятком (или кипятить 2-3 минуты);- аллергикам воздержаться от употребления водопроводной воды, в том числе, кипяченой, использовать бутилированную воду.