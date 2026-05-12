Школьники из Петровска стали победителями Всероссийского проекта «Без срока давности»

В московском Музее Победы состоялась церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». Лучшие работы представили 92 школьника и студента колледжей.Среди награждаемых – ученики школы №8 города Петровска Ксения Колядина, которая стала победителем Международного конкурса сочинений «Без срока давности» в номинации «За участие в образовательно-просветительских мероприятиях по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в субъектах Российской Федерации», а также Илья Душаев, представивший на Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» исследовательскую работу «Рассчитанное зло: применение инженерно-физических принципов в планировании и осуществлении геноцида на оккупированной территории СССР». Наставники ребят - учитель русского языка и литературы Татьяна Сторожева и учитель физики Ольга Андреева.Ребятам вручили дипломы и памятные подарки, а их педагогам-наставникам – благодарственные письма. Кроме того, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Саратовской области Андрей Денисов передал музею петровской школы № 8 землю Сталинграда.