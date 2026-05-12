Саратовцы могут стать амбассадорами «Пушкинской карты»

Стартовал проект министерства культуры Российской Федерации «Амбассадоры Пушкинской карты», который объединит молодежь со всей России.К участию в конкурсе приглашают молодых людей от 14 лет до 21 года: школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов России, а также резидентов школ креативных индустрий.В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе команд от 3 до 7 человек.Прием заявок на участие открыт до 11 мая 2026 года через чат-бот проекта в мессенджере МАХ.Итоги конкурса подведут 15 сентября 2026 года. Главный приз проекта – звание «Амбассадор Пушкинской карты», возможность попасть в любое учреждение культуры страны в течение года, продвижение в соцсетях ВКонтакте и национальных проектов России, а также участие в информационной кампании по продвижению Пушкинской карты.