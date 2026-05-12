12 Мая 2026 ВТОРНИК
13:00 | 12 мая
Здание, ставшее примером устройства жилых домов, вошло во всероссийский реестр объектов культурного наследия
12:30 | 12 мая
В Энгельсе ввели режим гиперхлорирования воды
11:30 | 12 мая
Школьники из Петровска стали победителями Всероссийского проекта «Без срока давности»
10:13 | 12 мая
Саратовцы могут стать амбассадорами «Пушкинской карты»
12:47 | 11 мая
В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе
11:20 | 11 мая
На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода
11:18 | 11 мая
В День Победы во всех муниципальных районах области прошли памятные мероприятия и патриотические акции
11:15 | 11 мая
Под звуки «Случайного вальса» в Саратове кружились 60 школьников
11:02 | 11 мая
Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы
10:55 | 11 мая
В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов
Саратовцы могут стать амбассадорами «Пушкинской карты»

Стартовал проект министерства культуры Российской Федерации «Амбассадоры Пушкинской карты», который объединит молодежь со всей России.
 
К участию в конкурсе приглашают молодых людей от 14 лет до 21 года: школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов России, а также резидентов школ креативных индустрий.
 
В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе команд от 3 до 7 человек.
 
Прием заявок на участие открыт до 11 мая 2026 года через чат-бот проекта в мессенджере МАХ.
 
Итоги конкурса подведут 15 сентября 2026 года. Главный приз проекта – звание «Амбассадор Пушкинской карты», возможность попасть в любое учреждение культуры страны в течение года, продвижение в соцсетях ВКонтакте и национальных проектов России, а также участие в информационной кампании по продвижению Пушкинской карты. 
 