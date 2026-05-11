В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе

На аварийном участке установлено пневматическое заглушающее устройство, что позволило полностью отсечь повреждённый коллектор от сети. Закуплены дополнительные насосные установки, проложены временные резервные линии для перекачки стоков в обход аварии, снижен уровень воды для безопасного продолжения работ.С 14:00 коммунальные службы приступят к плавному заполнению системы на водозаборе. Подача воды будет осуществляться поэтапно для предотвращения гидроударов. По информации специалистов, полный процесс займёт не менее 8 часов — вода в домах появится последовательно.Параллельно продолжается замена повреждённого участка: подготовлены материалы, ведётся подготовка камер, на объекте работает максимальное количество бригад, включая специалистов из Саратова. В ближайшие дни предстоит прокладка новой трубы большого диаметра, для чего потребуется временное отключение водоснабжения.В круглосуточном режиме осуществляется очистка ранее подтопленных территорий с привлечением ресурсов из других районов области. В Энгельсе работают комиссии по оценке ущерба: специалисты обследуют все пострадавшие территории, повреждения будут устраняться силами муниципалитета.