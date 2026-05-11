В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе
В Энгельсе в ближайшие часы начнётся поэтапное заполнение системы водоснабжения. Работы по организации временного решения на месте масштабной аварии на самотёчном коллекторе практически завершены, все службы продолжают работу в круглосуточном режиме.
На аварийном участке установлено пневматическое заглушающее устройство, что позволило полностью отсечь повреждённый коллектор от сети. Закуплены дополнительные насосные установки, проложены временные резервные линии для перекачки стоков в обход аварии, снижен уровень воды для безопасного продолжения работ.
С 14:00 коммунальные службы приступят к плавному заполнению системы на водозаборе. Подача воды будет осуществляться поэтапно для предотвращения гидроударов. По информации специалистов, полный процесс займёт не менее 8 часов — вода в домах появится последовательно.
Параллельно продолжается замена повреждённого участка: подготовлены материалы, ведётся подготовка камер, на объекте работает максимальное количество бригад, включая специалистов из Саратова. В ближайшие дни предстоит прокладка новой трубы большого диаметра, для чего потребуется временное отключение водоснабжения.
В круглосуточном режиме осуществляется очистка ранее подтопленных территорий с привлечением ресурсов из других районов области. В Энгельсе работают комиссии по оценке ущерба: специалисты обследуют все пострадавшие территории, повреждения будут устраняться силами муниципалитета.
