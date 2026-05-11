На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода

Сейчас на строительную площадку завозят сваи, которые требуются для возведения опор. Весь металл, необходимый для пролетных строений, уже заказан и изготовлен.На следующей неделе подрядчик приступает к строительным работам по погружению свай. На этой неделе мостовики начинают готовить котлованы под погружение свай первой опоры.В связи с чем, с 11.00 часов 12 мая 2026 года движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет осуществляться по трем полосам: одна полоса открыта для водителей, следующих по направлению в город, две полосы – по направлению из города.Полностью закрыть движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда планируется с 21 мая 2026 года.Объезд участка будет возможен по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.На период строительства путепровода важно минимизировать неудобства жителей от возможных заторов. Поэтому для увеличения пропускной способности транспорта на этот период будет введено ограничение на стоянку на следующих участках улиц:1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).Знаки, запрещающие остановку, будут установлены в течение недели.Также на некоторых перекрестках будет изменен приоритет движения:1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.Благодаря строительству нового путепровода решится давняя проблема автомобилистов – заторы перед железнодорожным переездом. Многие водители простаивали в пробках, особенно сложной ситуация становится в период отпусков, когда возрастает число автомобилистов и увеличивается количество поездов дальнего следования.Министерство дорожного хозяйства области