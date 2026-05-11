На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода
На Ново-Астраханском шоссе начинают готовить котлованы под устройство фундамента первой опоры
Сейчас на строительную площадку завозят сваи, которые требуются для возведения опор. Весь металл, необходимый для пролетных строений, уже заказан и изготовлен.
На следующей неделе подрядчик приступает к строительным работам по погружению свай. На этой неделе мостовики начинают готовить котлованы под погружение свай первой опоры.
В связи с чем, с 11.00 часов 12 мая 2026 года движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет осуществляться по трем полосам: одна полоса открыта для водителей, следующих по направлению в город, две полосы – по направлению из города.
Полностью закрыть движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда планируется с 21 мая 2026 года.
Объезд участка будет возможен по следующим маршрутам:
1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.
2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.
На период строительства путепровода важно минимизировать неудобства жителей от возможных заторов. Поэтому для увеличения пропускной способности транспорта на этот период будет введено ограничение на стоянку на следующих участках улиц:
1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);
2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);
3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);
4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).
Знаки, запрещающие остановку, будут установлены в течение недели.
Также на некоторых перекрестках будет изменен приоритет движения:
1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;
2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;
3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.
Благодаря строительству нового путепровода решится давняя проблема автомобилистов – заторы перед железнодорожным переездом. Многие водители простаивали в пробках, особенно сложной ситуация становится в период отпусков, когда возрастает число автомобилистов и увеличивается количество поездов дальнего следования.
Министерство дорожного хозяйства области
