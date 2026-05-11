11 Мая 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:47 | 11 мая
В Энгельсе начинается поэтапное восстановление водоснабжения после аварии на коллекторе
11:20 | 11 мая
На Ново-Астраханском шоссе ограничат движение в связи со строительством путепровода
11:18 | 11 мая
В День Победы во всех муниципальных районах области прошли памятные мероприятия и патриотические акции
11:15 | 11 мая
Под звуки «Случайного вальса» в Саратове кружились 60 школьников
11:02 | 11 мая
Общественные организации области провели патриотические мероприятия ко Дню Победы
10:55 | 11 мая
В Саратовской области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов
07:44 | 11 мая
ЕР и ветераны помогли жителям Энгельса
13:05 | 09 мая
Подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе завершены полностью
17:00 | 08 мая
Следующая неделя будет четырехдневной
15:49 | 08 мая
На месте подвига лётчика Владимира Годыны прошёл торжественный митинг в преддверии Дня Победы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
На Ново-Астраханском шоссе начинают готовить котлованы под устройство фундамента первой опоры


Сейчас на строительную площадку завозят сваи, которые требуются для возведения опор. Весь металл, необходимый для пролетных строений, уже заказан и изготовлен.
     
На следующей неделе подрядчик приступает к строительным работам по погружению свай. На этой неделе мостовики начинают готовить котлованы под погружение свай первой опоры.  

В связи с чем, с 11.00 часов 12 мая 2026 года движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет осуществляться по трем полосам: одна полоса открыта для водителей, следующих по направлению в город, две полосы – по направлению из города.

Полностью закрыть движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда планируется с 21 мая 2026 года.  

Объезд участка будет возможен по следующим маршрутам:   

1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.

2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.  
 
На период строительства путепровода важно минимизировать неудобства жителей от возможных заторов. Поэтому для увеличения пропускной способности транспорта на этот период будет введено ограничение на стоянку на следующих участках улиц: 

1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);

2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);

3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);

4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).
 
Знаки, запрещающие остановку, будут установлены в течение недели.

Также на некоторых перекрестках будет изменен приоритет движения:

1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;

2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;

3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.  
 
Благодаря строительству нового путепровода решится давняя проблема автомобилистов – заторы перед железнодорожным переездом. Многие водители простаивали в пробках, особенно сложной ситуация становится в период отпусков, когда возрастает число автомобилистов и увеличивается количество поездов дальнего следования.

Министерство дорожного хозяйства области