Следующая неделя будет четырехдневной

В этом году 9 Мая – День Победы приходится на субботу.Согласно трудовому законодательству при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день.Жители области, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня – 9, 10 и 11 мая. При этом для всех работников 8 мая будет являться сокращенным рабочим днем на один час.В связи с этим следующая рабочая неделя начнется со вторника 12 мая и будет состоять из 4 рабочих дней.