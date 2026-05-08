8 Мая 2026 ПЯТНИЦА
17:00 | 08 мая
Следующая неделя будет четырехдневной
15:49 | 08 мая
На месте подвига лётчика Владимира Годыны прошёл торжественный митинг в преддверии Дня Победы
15:30 | 08 мая
Общественный совет Энгельсского района проконтролировал ликвидацию последствий подтопления на улице Полтавской
15:00 | 08 мая
Лечебные учреждения Энгельса работают в штатном режиме
14:23 | 08 мая
Юлия Васильева: «В Саратовской области сформирована системная поддержка семей с детьми»
14:21 | 08 мая
Саратовские артиллеристы продемонстрировали возможности гаубицы «Гиацинт‑Б» в боевых условиях
14:11 | 08 мая
14:08 | 08 мая
Предпринимателей призвали обеспечить бесперебойную поставку питьевой воды в энгельсские магазины
11:30 | 08 мая
Для жителей Энгельса организован подвоз воды
10:59 | 08 мая
В Петровске школьники знакомятся с историческими находками казаков
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сегодня, в преддверии Дня Победы, на месте гибели военного лётчика Владимира Павловича Годыны состоялся торжественный митинг. Мероприятие, ставшее уже многолетней традицией, подготовили и провели педагогический коллектив и учащиеся МАОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина.

В памятной акции приняли участие школьники, педагоги, родители, жители микрорайона, представители администрации, Комитета по образованию, а также почётные гости. Вместе они почтили память героя, отдавшего жизнь за мирное небо над Балашовом.

21 июня 1943 года, защищая небо Балашова от налётов фашистской авиации, самолёт Владимира Годыны был подбит. Ценой собственной жизни лётчик сумел отвести горящую машину от жилых кварталов, предотвратив гибель мирных жителей. Этот подвиг остаётся примером мужества и самопожертвования для новых поколений.

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, установленному на месте гибели героя. Память павшего защитника Отечества почтили минутой молчания. В ходе мероприятия прозвучали песни военных лет, создавшие особую, проникновенную атмосферу.

Школа № 9 имени П.А. Столыпина на протяжении многих десятилетий шефствует над этим памятным местом. Педагоги и ученики бережно сохраняют для потомков историю невероятного подвига, организуя регулярные акции памяти и просветительские мероприятия. Такая преемственность поколений помогает поддерживать живую связь с историей и воспитывать патриотизм у молодёжи.