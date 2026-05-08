Общественный совет Энгельсского района проконтролировал ликвидацию последствий подтопления на улице Полтавской
По обращениям жителей Председатель Общественного совета Энгельсского района Василий Буцких совместно с членами совета и руководителем управления муниципального жилищного контроля проинспектировал дворовые территории многоквартирных домов на улице Полтавской, пострадавшие от подтопления из‑за аварии на самотечном коллекторе.
Ключевой задачей выездного рейда стала проверка наличия и эффективности работы откачивающей техники на местах. По итогам осмотра общественники отметили, что безопасные подходы к подъездам организованы, а во дворах продолжается установка водоотводящих поддонов. Сведения о выявленных недочётах были оперативно переданы в администрацию района для принятия мер.
В ходе инспекции представители совета провели диалог с жильцами: рассказали о текущем этапе противоаварийных работ, уточнили, какие вопросы остаются актуальными, и выяснили, какая дополнительная поддержка может потребоваться. Один из поднятых вопросов касался необходимости санитарной обработки подвальных помещений и прилегающей территории после завершения основных работ – данная мера будет реализована в плановом порядке.
Также жителям разъяснили, что всем потребителям, оказавшимся в зоне отключения коммунальных услуг, будет произведён перерасчёт платы, в том числе по статье «водоотведение».
Общественный контроль за ходом устранения последствий аварии будет продолжен до полного восстановления комфортных условий проживания.
