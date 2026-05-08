Юлия Васильева: «В Саратовской области сформирована системная поддержка семей с детьми»

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева рассказала о ключевых региональных и федеральных инициативах, которые охватили более 48 тысяч детей. В числе мер – бесплатное питание в школах, пособия для молодых мам, компенсации за обучение в вузах и единовременные выплаты студенческим семьям.Встречаясь с многодетными семьями, а также коллегами из других регионов, всегда обсуждаю поддержку семей с детьми. И стоит отметить, что все единогласно отмечают, что за последние несколько лет в Саратовской области был принят колоссальный комплекс мер. Коллеги признаются, что для многих субъектов это стало очень хорошим примером, как на системной основе должна выстраиваться эта важнейшая работа.Чего стоит только решение, реализованное благодаря инициативе и поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Речь, конечно, о бесплатном питании в школах и бесплатном посещении детских садов в малых городах и сельских районах области. И принципиально значимо, эта реальная помощь и забота охватывает не только многодетные семьи, но и каждую семью. Для понимания - это более 42 тысяч школьников и 6 тысяч малышей в детских садах. Кроме того, в сторону увеличения был пересмотрен норматив по питанию детей, что бесспорно улучшит рационы в школах и детских садах. Таким образом, родители не только освобождены от материальных затрат, но и могут быть спокойны, что их ребенок вне дома получает полноценное и качественное питание.Стоит отметить, что, пожалуй, впервые началась реализация мер поддержки семей с детьми и будущих родителей именно в рамках региональных, а не федеральных решений. Пособие для молодых мам в размере 8 тысяч рублей в месяц, региональный материнский капитал, модернизация женских консультаций и перинатальных центров, альтернативные возможности для многодетных семей реализовать свое право на получение земельных участков и многое другое. И эти решения лежат в первую очередь в практической плоскости.Отдельно стоит отметить целый цикл решений, который стал возможен благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Подробно о них говорил губернатор Роман Бусаргин. Их значимость для семей невозможно переоценить, потому что они затрагивают тысячи наших жителей. Это компенсация половины стоимости за обучение в вузах для многодетных семей (ранее они могли получать аналогичную меру только по колледжам и техникумам), а также единовременная выплата в 200 тысяч рублей для студенческих семей.Еще раз подчеркну, что для меня, как для омбудсмена, имеет исключительную важность, что все эти инициативы объективно представляют собой реальную поддержку и заботу о наших семьях. Это не что-то для галочки или какая-то формальность для отчета. Это финансовая помощь, помощь в реализации новых возможностей для детей и их будущего.