Предпринимателей призвали обеспечить бесперебойную поставку питьевой воды в энгельсские магазины

Сегодня, 8 мая, прошло совещание под председательством заместителя Председателя Правительства области Алексея Никитина с представителями крупного сетевого ритейла.К представителям сетей обратились с просьбой обеспечить бесперебойные поставки воды в магазины шаговой доступности и в крупные гипермаркеты Энгельса.Напомним, накануне вечером в связи с ремонтными работами на коллекторе, расположенном на улице Менделеева г. Энгельса, было понижено давление в системе холодного водоснабжения. Ограничения в подаче воды в городе будут действовать до 21:00 8 мая, а также с 20:00 часов 09 мая до 18:00 часов 11 мая.«Большая просьба к вам увеличить поставки питьевой бутилированной воды. В случае необходимости рассмотреть возможность выделения дополнительных площадок рядом с магазинами, куда можно выставлять воду на продажу при высоком потоке покупателей. При этом необходимо нарастить поставки воды в торговые точки во всех районах Энгельса в разных фасовочных объемах для удобств потребителей», - призвал зампред Правительства области Алексей Никитин.Министр экономического развития области Андрей Разборов подчеркнул важность координации логистики и распределения запасов между магазинами, чтобы избежать дефицита. Особый контроль, по его словам, необходимо установить за ценами, чтобы у представителей торговли не было соблазна воспользоваться сложившейся ситуацией.Еще один прозвучавший в ходе встречи вопрос – обеспечение водой торговых точек, расположенных в дачных массивах. Представителей сетей призвали бесперебойно подвозить воду и туда, чтобы потребности в воде жителей Энгельса, отправившихся в праздничные дни за город, также полностью были закрыты.Представители торговых сетей выразили готовность оперативно выстроить логистику и увеличить частоту поставок воды в магазины.Представители регионального Правительства области поблагодарили представителей бизнес-сообщества за готовность к сотрудничеству в сложной ситуации. И отметили, что профильные ведомства, а также общественники и представители депутатского корпуса будут мониторить ситуацию с наличием воды в магазинах и оперативно реагировать на сообщения жителей.