В Петровске школьники знакомятся с историческими находками казаков

В Петровске школьники знакомятся с историческими находками казаков

В музее «Петровский патриот» открыта выставка, посвящённая артефактам, обнаруженным в рамках проекта «Казаки по следам истории». Экспозиция уже привлекла внимание юных жителей города и педагогов, интересующихся древним прошлым родного края.

Посетители могут ознакомиться с металлическими и глиняными предметами, найденными на территории заброшенных сёл Петровского района. Каждый экспонат раскрывает отдельные страницы истории региона, позволяя по-новому взглянуть на культурное наследие малой родины.

Вчера выставку посетили обучающиеся 10А класса школы №3 г. Петровска вместе с классным руководителем Анастасией Панкиной. Школьники внимательно изучили представленные находки и проявили живой интерес к перспективе участия в будущих полевых исследованиях.

Педагог-организатор музея Юлия Матюхина рассказала гостям о предстоящих мероприятиях проекта. В июне 2026 года в живописном пригороде Петровска запланирована итоговая казачья игра «Зарница». Завершающим акцентом программы станет интеллектуальная викторина, вопросы которой будут основаны на материалах трёх экспедиций проекта.

Выставка продолжает работу в штатном режиме. Организованные группы и индивидуальные посетители могут записаться на экскурсию по предварительной заявке.

#СаратовскаяОбласть #СоциальныйПроект64 #МВПгрантНКО_2025