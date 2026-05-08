Для жителей Энгельса организован подвоз воды
Как сообщает администрация Энгельса, продолжаются ремонтные работы в связи с аварией на канализационном коллекторе.
Глава Энгельса Максим Леонов обратился к жителям:
«Уважаемые жители Энгельса!
В связи со снижением давления в системе холодного водоснабжения в городе организован подвоз воды по следующим адресам:
ДК Дружба: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.
Ул. Тельмана, 33: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.
Пр-т Строителей, 11: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.
Ул. Советская, 45Б: с 9:00 до 11:00.
Пр-т Строителей, 10: с 16:30 до 21:00.
Ул. Маяковского, 43: с 9:00 до 11:00.
Ул. Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00.
Энгельс-1, 212: с 11:30 до 13:30.
Ул. Тельмана, 13: с 14:00 до 16:00.
Ул М.Василевского, 27: с 11:30 до 13:30.
Ул. Тельмана, 6: с 11:30 до 16:00
Пр-т Строителей, 19А: с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00.
Ул. М.Расковой, 9: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.
Ул. Студенческая, 183/1: с 14:00 до 18:30.
Ул. Краснодарская, 10: с 16:30 до 18:30.
Ул. Кожевенная, 10: с 14:00 до 16:00.
Ул. Полиграфическая, 85: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.
Ул. Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00.
Ул. 148-й Черниговской дивизии, 25: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00».
Покровский рынок, пр-т Ф.Энгельса, 8К с 10:00 до 17:00
Ул. Ломоносова, 35 с 10:00 до 17:00».
Напомним, 30 апреля на улице Менделеева в Энгельсе обрушился коллектор. В Энгельсе введён режим ЧС муниципального уровня.