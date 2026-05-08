Для жителей Энгельса организован подвоз воды

просмотров: 98

Как сообщает администрация Энгельса, продолжаются ремонтные работы в связи с аварией на канализационном коллекторе.Глава Энгельса Максим Леонов обратился к жителям:«Уважаемые жители Энгельса!В связи со снижением давления в системе холодного водоснабжения в городе организован подвоз воды по следующим адресам:ДК Дружба: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.Ул. Тельмана, 33: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.Пр-т Строителей, 11: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.Ул. Советская, 45Б: с 9:00 до 11:00.Пр-т Строителей, 10: с 16:30 до 21:00.Ул. Маяковского, 43: с 9:00 до 11:00.Ул. Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00.Энгельс-1, 212: с 11:30 до 13:30.Ул. Тельмана, 13: с 14:00 до 16:00.Ул М.Василевского, 27: с 11:30 до 13:30.Ул. Тельмана, 6: с 11:30 до 16:00Пр-т Строителей, 19А: с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00.Ул. М.Расковой, 9: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.Ул. Студенческая, 183/1: с 14:00 до 18:30.Ул. Краснодарская, 10: с 16:30 до 18:30.Ул. Кожевенная, 10: с 14:00 до 16:00.Ул. Полиграфическая, 85: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.Ул. Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00.Ул. 148-й Черниговской дивизии, 25: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00».Покровский рынок, пр-т Ф.Энгельса, 8К с 10:00 до 17:00Ул. Ломоносова, 35 с 10:00 до 17:00».Напомним, 30 апреля на улице Менделеева в Энгельсе обрушился коллектор. В Энгельсе введён режим ЧС муниципального уровня.