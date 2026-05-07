7 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
В Энгельсе продолжается режим ЧС

Глава Энгельса Максим Леонов обратился к местным жителям с просьбой с пониманием отнестись к ограничениям холодного водоснабжения, связанного с проведением необходимых ремонтных работ.
«Уважаемые жители!

Монтаж установки для горизонтально-направленного бурения на улице Менделеева находится на завершающей стадии. Параллельно подрядчиком проводятся земляные работы, необходимые для прокладки новой ветки самотечного коллектора.

Для следующих этапов противоаварийных мероприятий на самотечном коллекторе потребуется понижение давления в системе холодного водоснабжения города. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
 
❗Ограничения будут действовать с 21.00 сегодняшнего дня до 21.00 8 мая. А также с 20.00 часов 09 мая до 18.00 часов 11 мая.
 
Прошу отнестись с понимаем к сложившейся ситуации. В городе продолжается режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.  Сделайте необходимый запас питьевой воды!
 
В зоне отключения будет обеспечен подвоз питьевой и технической воды. Графики подвоза доведем до жителей через управляющие организации и СМИ.
По всем возникающим вопросам можно оставить обращение на телефон «Горячей линии» ЕДДС 56-71-29», - говорится в сообщении.