Новый онкодиспансер в Саратове функционирует в полном объеме

Вся разрешительная документация после завершения строительства была получена в соответствии с действующим законодательством.Диспансер оснащен самым современным медицинским оборудованием в том числе: позитронно-эмиссионным томографом, ОФЕКТ-КТ сканером, компьютерными томографами для диагностики и топометрии, линейными ускорителями, аппаратами для радиохирургии.С 2025 года лечение в новом корпусе Областного онкологического диспансера прошли более 31 тысячи человек, в поликлинике медицинские услуги были оказаны почти 78 тысячам жителей региона.Выявленные в ходе эксплуатации недочеты не влияют на общее функционирование здания и устраняются в рамках гарантийных обязательств подрядчиком. С подрядной организацией есть полное взаимопонимание по оперативному решению всех возникающих вопросов.- Оснований для приостановки деятельности медицинского учреждения не имеется. В настоящее время новый корпус продолжает работать в штатном режиме, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.