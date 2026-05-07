«Театральный поезд» прибывает в Саратов совсем скоро
Всероссийский проект «Театральный поезд» — это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. 4 и 5 июня поезд остановится в Саратове, чтобы провести показы спектаклей в формате двухдневного театрального фестиваля.
На сцене театра кукол «Теремок» можно будет увидеть следующие постановки:
«Жеребенок» Ростовского театра кукол 4 июня в 18:00
«Кот в Сапогах» Волгоградского молодёжного театра 5 июня в 11:00