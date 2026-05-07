Продлён приём заявок на участие в VII сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ»

просмотров: 164

Проект объединяет как профессиональных художников, так и любителей в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории ПФО.Тема фестиваля в 2026 году — укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.Победители регионального этапа получат уникальную возможность воплотить свой авторский эскиз в жизнь и нанести граффити на фасад одного из зданий.Подача заявок осуществляется на официальном сайте проекта formartpfo.ru до 15 мая 2026 года.Напомним, что фестиваль уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.