По следам легенды: проживающие Саратовского дома-интерната побывали в Парке покорителей космоса

Проживающие Саратовского дома-интерната совершили познавательную поездку в Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина.Экскурсанты прогулялись по мемориальной площади и Аллее космонавтов, увидели легендарный тягач и стелу на месте приземления, а также поделились личными историями о том, как узнали о легендарном «Поехали!».«Здесь чувствуется невероятная мощь и гордость за нашу страну. Кажется, что даже воздух пропитан духом победы и стремлением ввысь. Для многих жителей дома-интерната 12 апреля 1961 года – это не просто дата в учебнике, а самое яркое воспоминание молодости. Тот день, когда весь мир ликовал, они помнят до мельчайших деталей. И сегодня, оказавшись на месте приземления первого космонавта, они словно вновь прикоснулись к той великой истории», – поделились сотрудники учреждения.Трогательным моментом стало возложение цветов к подножию монумента. Это был жест искренней благодарности и глубокого уважения к человеку, который открыл для мира новую эру.Минутой молчания участники экскурсии почтили память Ю.А. Гагарина, чей подвиг связан с саратовской землей.«Такие поездки дарят не только новые знания, но и мощный заряд энергии. Мы благодарим организаторов за возможность посетить это легендарное место», – поделились впечатлениями проживающие дома-интерната.