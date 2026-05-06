«Майская Баталица»: патриотический праздник силы и памяти состоялся в Покровском соборе

2 мая на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы прошло плановое мероприятие «Майская Баталица», приуроченное ко Дню Великой Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. День, наполненный памятью о народном подвиге, открылся построением участников и торжественным молебном на доброе дело, который совершил отец Александр Салямов.

В рамках программы состоялись квалификационные испытания по пешей рубке в категориях У-6 и У-5. В соревнованиях по рубке шашкой приняли участие курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища (СВАКУ), а также спортсмены Федерации русской шашки (ФРШ) из Саратова, Пензы и Саранска (Республика Мордовия). Зрители смогли оценить виртуозное владение холодным оружием: участники уверенно выполняли сложные элементы как в статике, так и в движении, демонстрируя высокую точность и силу ударов.

Главным судьёй выступил Дмитрий Анатольевич Тишковец – атаман Красноярского хуторского казачьего общества Энгельсского района, руководитель патриотического казачьего центра «Волжская Застава» и Саратовского регионального отделения ФРШ «КАЗАРЛА». Его экспертиза обеспечила объективность оценок и высокий уровень организации состязаний.

Параллельно с основной программой развернулись соревнования между военно-патриотическими клубами. Участники продемонстрировали комплексную подготовку: преодоление полосы препятствий, прохождение квест-игры, спортивное метание ножа, а также навыки ускоренной разборки и сборки автомата Калашникова. Каждый этап требовал не только физической выносливости, но и слаженности действий в команде.

Особым украшением мероприятия стал показательный номер коллектива по фланкировке «Стальные крылья» под руководством Анны Зайцевой. Динамичное выступление с шашками на фоне храмовой архитектуры создало уникальный эмоциональный акцент и вызвало живой отклик у публики.

Организаторы выражают благодарность настоятелю Покровского собора, иерею Олегу Грушину, за предоставленную возможность провести мероприятие на территории храма. Такое сотрудничество подчёркивает единство духовных и патриотических ценностей в воспитании молодёжи.

Соревнования прошли в атмосфере товарищества и взаимного уважения. По итогам состязаний победители были отмечены памятными подарками – символическим завершением события, которое в очередной раз напомнило о важности сохранения исторической памяти и укрепления связи поколений.