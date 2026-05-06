Саратовские ветераны о Парке покорителей космоса: живое  место с сильной энергетикой

Накануне Дня победы саратовские ветераны посетили Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
 
В ходе обзорной экскурсии ветераны узнали историю этого уникального исторического объекта на месте приземления Юрия Гагарина, который был масштабно реконструирован по инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. В 2021 году, к 60-летию первого полета человека в космос, на его базе был открыт современный мемориальный парк.
 
- Прекрасное живительное место с сильной энергетикой! Очень рады, что  реализуется второй этап проекта – строительство образовательного центра, который станет местом притяжения для молодежи, - поделилась впечатлениями саратовский ветеран труда Анна Якушева.
 
Еще по дороге к месту приземления первого космонавта планеты ветераны вспоминали те чувства, которые испытывали 12 апреля 1961 года: радость и гордость за страну.
 
Экскурсоводы показали ветеранам стелу и памятник первому космонавту, аллею флагов и кедровник, галерею космонавтов и легендарный ЛАЗ-695Б, использовавшийся для подвоза покорителей космоса.
 
Участники экскурсии поблагодарили организаторов мероприятия за предоставленную возможность прикоснуться к великой истории нашего края.
 