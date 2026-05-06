Саратовские ветераны о Парке покорителей космоса: живое  место с сильной энергетикой

Накануне Дня победы саратовские ветераны посетили Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.В ходе обзорной экскурсии ветераны узнали историю этого уникального исторического объекта на месте приземления Юрия Гагарина, который был масштабно реконструирован по инициативе и при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. В 2021 году, к 60-летию первого полета человека в космос, на его базе был открыт современный мемориальный парк.- Прекрасное живительное место с сильной энергетикой! Очень рады, что реализуется второй этап проекта – строительство образовательного центра, который станет местом притяжения для молодежи, - поделилась впечатлениями саратовский ветеран труда Анна Якушева.Еще по дороге к месту приземления первого космонавта планеты ветераны вспоминали те чувства, которые испытывали 12 апреля 1961 года: радость и гордость за страну.Экскурсоводы показали ветеранам стелу и памятник первому космонавту, аллею флагов и кедровник, галерею космонавтов и легендарный ЛАЗ-695Б, использовавшийся для подвоза покорителей космоса.Участники экскурсии поблагодарили организаторов мероприятия за предоставленную возможность прикоснуться к великой истории нашего края.