Школа, которая помогает: старт к мечте

В Марксовской специальной общеобразовательной школе открытого типа состоялся областной семинар для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав области.В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует 19 спецшкол открытого типа, и одна из них находится в Саратовской области. Учреждение создано в 2021 году, рассчитано на 40 человек и ориентировано в первую очередь на помощь детям, испытывающим трудности в обучении.Важным направлением также является работа Ресурсного центра, созданного на базе спецшколы. Помимо общеобразовательной программы в школе реализуются кружки и ДПО: художественная керамика, художественное выпиливание из фанеры, спортивные, инструментальные и театральные кружки, лозоплетение и др.Особое внимание в ходе встречи уделили деятельности учреждения, которая направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; обобщение и тиражирование эффективного опыта; внедрение современных технологий профилактической работы.Почти за 5 лет существования учреждения обучение по специальным программам прошли 88 несовершеннолетних, в том числе по адаптированной программе.22 подростка окончили 9 классов, из них 18 поступили в СПО по выбранным профессиям. Все выпускники сдали ОГЭ.Школа продолжает помогать подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и доказывает, что при правильно выстроенной системе поддержки каждый ребёнок может успешно социализироваться и получить профессию.«В данной школе нет случайных детей. Есть те, кому мы обязаны доказать, что не всё потеряно, есть взрослые, готовые им помочь. 18 из 22 выпускников, поступивших в СПО, — лучший ответ тем, кто сомневается в возможностях школы открытого типа. Мы не исправляем — мы помогаем вырасти. И каждый ребёнок показывает, что старт к мечте возможен здесь и сейчас», - подчеркнула председатель областной комиссии Анастасия Борода.