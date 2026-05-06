Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»

просмотров: 136

Конкурс инициатив родительских сообществ стал доступен для новых категорий участников. До 15 мая заявки могут подать также детские сады и организации среднего профессионального образования.Участники могут представить проекты по девяти направлениям, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новое направление — социализацию подростков группы риска.Для участников конкурса проводится серия вебинаров, для участия требуется предварительная регистрация. Подробная информация о расписании публикуется в телеграм-канале «Знание.Родители: Конкурс инициатив».В новом сезоне сохраняется многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.По информации Российского общества «Знание»