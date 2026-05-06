Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Конкурс, организованный с целью выявления и распространения успешного опыта управления, проводится с 2017 года и служит дополнительным стимулом для социально-экономического развития территорий. Участие в нем проходит в два этапа: сначала на региональном, а затем на федеральном уровне.Муниципальные образования могут подать свои проекты в одной из пяти номинаций:• Повышение эффективности управления территорией муниципального образования• Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)• Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства• Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне• Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)К участию приглашаются муниципальные округа, городские округа и городские поселения, сельские поселения.Конкурсные заявки необходимо направлять на электронную почту smosar@mail.ru. В теме письма следует обязательно указать: «ЛМП_(наименование муниципального образования, муниципальный район)».Заявки, получившие наивысшую экспертную оценку на региональном уровне, будут представлять Саратовскую область на федеральном этапе конкурса. Победители федерального уровня награждаются дипломами Правительства РФ и денежными премиями, которые выделяются в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.Обращаем внимание, что в конкурсе не могут принимать участие муниципальные районы, внутригородские районы.