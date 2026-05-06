Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Прием заявок продлится до 5 июля включительно.

 
Конкурс, организованный с целью выявления и распространения успешного опыта управления, проводится с 2017 года и служит дополнительным стимулом для социально-экономического развития территорий. Участие в нем проходит в два этапа: сначала на региональном, а затем на федеральном уровне.
 
Муниципальные образования могут подать свои проекты в одной из пяти номинаций:
• Повышение эффективности управления территорией муниципального образования
• Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)
• Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства
• Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне
• Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)
 
К участию приглашаются муниципальные округа, городские округа и городские поселения, сельские поселения.
 
Конкурсные заявки необходимо направлять на электронную почту smosar@mail.ru. В теме письма следует обязательно указать: «ЛМП_(наименование муниципального образования, муниципальный район)».
 
Заявки, получившие наивысшую экспертную оценку на региональном уровне, будут представлять Саратовскую область на федеральном этапе конкурса. Победители федерального уровня награждаются дипломами Правительства РФ и денежными премиями, которые выделяются в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
 
Обращаем внимание, что в конкурсе не могут принимать участие муниципальные районы, внутригородские районы.
 