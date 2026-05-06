Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей из ПФО пройдет с 11 по 14 мая

С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Поволжья поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное». В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей»участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей».Саратовскую область на полуфинале представят 17 семей.11 мая состоится торжественная церемония открытия. 12 и 13 мая семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России – ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание.Игра от Российского общества «Знание».14 мая состоится встреча с писателем-фантастом, членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергеем Лукьяненко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.Ранее полуфиналы прошли для семей из остальных федеральных округов. В июле всех финалистов ждет поездка в Москву и – по итогам участия в финале – семейное путешествие. Фамилии победителей будут объявлены 8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности.Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей, из них 140 192 человека, это 39 154 семейных команд, из Приволжского федерального округа. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».По информации организаторов