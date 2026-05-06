6 Мая 2026 СРЕДА
17:22 | 06 мая
«Майская Баталица»: патриотический праздник силы и памяти состоялся в Покровском соборе
12:30 | 06 мая
Саратовские ветераны о Парке покорителей космоса: живое  место с сильной энергетикой
11:30 | 06 мая
Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»
11:30 | 06 мая
Школа, которая помогает: старт к мечте
10:30 | 06 мая
Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
09:38 | 06 мая
Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей из ПФО пройдет с 11 по 14 мая
00:10 | 06 мая
Игры и викторины как фактор повышения мотивации и академической успеваемости на семинарах по иностранному языку в вузе
18:00 | 05 мая
Необходимые препараты саратовским льготникам выдаются своевременно
17:00 | 05 мая
В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников
16:30 | 05 мая
Продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей из ПФО пройдет с 11 по 14 мая

С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Поволжья поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное». В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей».
 
Саратовскую область на полуфинале представят 17 семей.
 
11 мая состоится торжественная церемония открытия. 12 и 13 мая семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России – ключевой темой сезона. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание.Игра от Российского общества «Знание».
 
14 мая состоится встреча с писателем-фантастом, членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергеем Лукьяненко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.
 
Ранее полуфиналы прошли для семей из остальных федеральных округов. В июле всех финалистов ждет поездка в Москву и – по итогам участия в финале – семейное путешествие. Фамилии победителей будут объявлены 8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности.
 
Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей, из них 140 192 человека, это 39 154 семейных команд, из Приволжского федерального округа. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».
 
По информации организаторов