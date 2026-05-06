Необходимые препараты саратовским льготникам выдаются своевременно

Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан решается в приоритетном порядке, а система лекарственного обеспечения изменилась коренным образом.


Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке, что позволяет существенно повысить качество жизни людей, нуждающихся в постоянной терапии.
В текущем году при поддержке губернатора Романа Бусаргина на закупку льготных лекарственных препаратов выделено свыше 6 млрд рублей.
Созданное новое профильное управление занимается сбором заявок, организацией закупок и координацией взаимодействия с аптечным складом, как следствие - количество необслуженных рецептов снизилось более чем на треть, а жалобы на задержки практически исчезли.
С 1 октября 2025 прошлого года по настоящее время наполняемость регионального аптечного склада льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием увеличилась с 700 тыс упаковок до 953 тысяч упаковок, и это количество только растет, что позволяет осуществлять отгрузки в медицинские организации своевременно.
Как отмечают пациенты, теперь они получают необходимые медикаменты значительно быстрее.
«Вопросов по льготному лекарственному обеспечению у меня не возникает, когда у меня заканчиваются лекарства, я обращаюсь в поликлинику и они все мои вопросы закрывают, выдают все, что надо», - рассказал Валентин Бремзин, ветеран труда, пациент поликлинического отделения № 3 Саратовской городской поликлиники №2.