6 Мая 2026 СРЕДА
Новости
00:10 | 06 мая
Игры и викторины как фактор повышения мотивации и академической успеваемости на семинарах по иностранному языку в вузе
18:00 | 05 мая
Необходимые препараты саратовским льготникам выдаются своевременно
17:00 | 05 мая
В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников
16:30 | 05 мая
Продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц
15:00 | 05 мая
С 4 по 22 мая пройдет второй этап «Диктанта здоровья – 2026»
14:30 | 05 мая
В Ртищевской районной больнице  64-срезовый компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
13:30 | 05 мая
Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  
12:30 | 05 мая
Саратовские студенты примут участие в финале чемпионата «Профессионалы»
11:30 | 05 мая
Большую творческую программу в честь Великой Победы откроет концерт Дома работников искусств  
10:22 | 05 мая
Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников

Новости
Сегодня на рабочем совещании в областной Думе заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин представил информацию о внедрении федеральных нормативов, направленных на создание комфортных условий обучения для детей. В фокусе внимания — поэтапное изменение образовательных программ, новые стандарты объема домашних заданий и контроль за «весом» школьных ранцев.



В регионе уже приведены в соответствие с современными требованиями учебные планы. В частности, с нового учебного года предмет «Обществознание» будет изучаться только в 9 классе, а нагрузка по истории сократится до двух часов в неделю. Кроме того, одной из ключевых мер стало ограничение на проверочные работы — теперь они не могут занимать более 10% учебного времени по каждому предмету в течение года. Также с 1 сентября 2026 года начинается поэтапный переход к преподаванию нового предмета «Духовно-нравственная культура России».

Никита Вдовин особо остановился на вопросах, которые чаще всего волнуют родителей.

«Согласно федеральным рекомендациям, объем домашнего задания не должен превышать половины от работы, выполненной в классе. Для младшеклассников задания на выходные и праздники не предусмотрены, для учеников 5–6 классов их также рекомендовано не задавать. В помощь родителям и школам министерство проводит постоянную разъяснительную работу», — отметил замминистра.

В регионе также ведется работа по соблюдению нормативов веса портфелей, контроль за соблюдением санитарных норм (не более 1,5 кг для 1–2 классов и до 4 кг для старшеклассников) возложен на администрации школ. Все эти меры направлены на то, чтобы учебный процесс оставался эффективным, но при этом не создавал излишней нагрузки для детей.