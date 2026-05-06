На территории Саратовской области продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц и поликлиник. Во второй этап, который реализуется в текущем году, вошло 29 медучреждений.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на сегодняшний день в 5 учреждениях работы уже завершены. По остальным ведутся подготовительные мероприятия, замена бордюров, обустройство щебеночного основания для дальнейшей укладки нового асфальта.

«Строгий контроль качества и соблюдения сроков - основная задача, стоящая перед министерством здравоохранения и руководителями медицинских организаций. Кроме того, необходимо продумать варианты дальнейшего обустройства пешеходных зон: установки дополнительного освещения, лавочек, высадки зеленых насаждений и кустарников.

Системно обустраивать дворовые территории больниц и поликлиник начали в прошлом году. Учитывая востребованность этого решения, так как во многих учреждениях такие работы не проводились десятилетиями, приняли решение продолжить мероприятия и в этом году. Они стали дополнением к комплексу работ по развитию учреждений, которые ведутся в регионе в рамках национальных проектов нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Создание комфортных условий для пациентов и обновление материально-технической базы регионального здравоохранения также являются одними из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия». В ее рамках закупается оборудование, открываются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются корпуса больниц»,- отметил глава региона.