6 Мая 2026 СРЕДА
Новости
00:10 | 06 мая
Игры и викторины как фактор повышения мотивации и академической успеваемости на семинарах по иностранному языку в вузе
18:00 | 05 мая
Необходимые препараты саратовским льготникам выдаются своевременно
17:00 | 05 мая
В регионе продолжается системная работа по снижению учебной нагрузки на школьников
16:30 | 05 мая
Продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц
15:00 | 05 мая
С 4 по 22 мая пройдет второй этап «Диктанта здоровья – 2026»
14:30 | 05 мая
В Ртищевской районной больнице  64-срезовый компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
13:30 | 05 мая
Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  
12:30 | 05 мая
Саратовские студенты примут участие в финале чемпионата «Профессионалы»
11:30 | 05 мая
Большую творческую программу в честь Великой Победы откроет концерт Дома работников искусств  
10:22 | 05 мая
Саратовцы учатся на сварщиков и специалистов по нейросетям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  

Новости
Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  

В Саратовской области состоялось очередное занятие Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Тема встречи – «Кибербезопасность в повседневной жизни» – была выбрана не случайно: цифровая грамотность сегодня перестала быть узкопрофессиональным навыком, и стала базовым элементом личной и национальной безопасности.
 
Слушателями стали 800 школьников региона, которые на практических примерах разобрали три ключевых навыка «самозащиты» в цифровой среде:
 
- Безопасность умного дома. Участники узнали, как правильно настраивать умные лампы, колонки и камеры, чтобы бытовые устройства не стали точкой входа для злоумышленников.
 
- Цифровая забота о питомцах. Эксперты показали, как работают современные цифровые метки и геолокационные сервисы, помогающие быстро найти потерявшееся животное в крупном городе.
 
- Развенчание мифов о безопасности. Разобраны популярные «вредные советы», которые распространяют мошенники: «не обновляйте программы», «используйте один пароль на все сервисы» и другие.
 
Образовательные материалы для занятия подготовила компания «Лаборатория Касперского», которая уже четвертый год выступает стратегическим партнером «Цифрового ликбеза». Контент создан специально для молодой аудитории: без сложных терминов, на живых сценариях и с акцентом на осознанное использование технологий.
 
«Цифровая грамотность сегодня – это не навык «для галочки», а основа безопасности каждого гражданина и страны в целом. Мы делаем акцент на практичных решениях: от настройки умных гаджетов до защиты данных домашних питомцев. Важно, чтобы участники не боялись технологий, а умели пользоваться ими осознанно и уверенно», – отметила в своем приветственном слове первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.
 
Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
 
Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области