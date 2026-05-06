Саратовских школьников научили основам «самозащиты» в киберпространстве  

В Саратовской области состоялось очередное занятие Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Тема встречи – «Кибербезопасность в повседневной жизни» – была выбрана не случайно: цифровая грамотность сегодня перестала быть узкопрофессиональным навыком, и стала базовым элементом личной и национальной безопасности.Слушателями стали 800 школьников региона, которые на практических примерах разобрали три ключевых навыка «самозащиты» в цифровой среде:- Безопасность умного дома. Участники узнали, как правильно настраивать умные лампы, колонки и камеры, чтобы бытовые устройства не стали точкой входа для злоумышленников.- Цифровая забота о питомцах. Эксперты показали, как работают современные цифровые метки и геолокационные сервисы, помогающие быстро найти потерявшееся животное в крупном городе.- Развенчание мифов о безопасности. Разобраны популярные «вредные советы», которые распространяют мошенники: «не обновляйте программы», «используйте один пароль на все сервисы» и другие.Образовательные материалы для занятия подготовила компания «Лаборатория Касперского», которая уже четвертый год выступает стратегическим партнером «Цифрового ликбеза». Контент создан специально для молодой аудитории: без сложных терминов, на живых сценариях и с акцентом на осознанное использование технологий.«Цифровая грамотность сегодня – это не навык «для галочки», а основа безопасности каждого гражданина и страны в целом. Мы делаем акцент на практичных решениях: от настройки умных гаджетов до защиты данных домашних питомцев. Важно, чтобы участники не боялись технологий, а умели пользоваться ими осознанно и уверенно», – отметила в своем приветственном слове первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области