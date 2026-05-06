Саратовские студенты примут участие в финале чемпионата «Профессионалы»

Соревнования итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» прошли в 280 компетенциях. 89% компетенций движения охватывают направления, которые призваны обеспечить технологическое лидерство России. К направлениям подготовки специалистов для инженерной отрасли относятся 36 компетенций движения.Саратовскую область представляли 85 ребят. По промежуточным итогам межрегионального этапа студенты региона привезли 2 медали - золото и бронзу, а также 11 медальонов «За профессионализм».Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в трех городах по разным блокам компетенций: в мае – июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде, в августе финал по промышленным компетенциям будет проведен в Калуге, а в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».