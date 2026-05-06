Большую творческую программу в честь Великой Победы откроет концерт Дома работников искусств  

Концертная программа «Сквозь года звенит Победа!» состоится на большой сцене Дома работников искусств. В ней примут участие все детские творческие коллективы учреждения. Зрителей ждут яркие хореографические и вокальные номера, проникнутые духом патриотизма, уважения к истории и благодарности ветеранам.Юные артисты исполнят известные песни военных лет, танцевальные композиции, которые напомнят о подвиге солдат и тружеников тыла. «Сквозь года звенит Победа!» – это не просто концерт, это живая связь поколений!Вход свободный.