17:30 | 04 мая
Саратовские школьницы вошли в число лучших лингвистов страны
16:37 | 04 мая
Окружной семинар в Самаре: готовимся к «иВолге-2026»
16:35 | 04 мая
В Парке покорителей космоса пройдут мероприятия ко Дню Победы
13:30 | 04 мая
В День Победы Вольский драмтеатр бесплатно покажет спектакль, посвященный Героям СВО  
12:30 | 04 мая
Саратовские пекари и кондитеры могут побороться за звание лучшего сельского пекаря России
11:30 | 04 мая
Дома, построенные по проекту известного саратовского архитектора Салько, получили охранный статус
10:30 | 04 мая
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние»
09:30 | 04 мая
Более миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Саратовской области
13:23 | 03 мая
Воспитанники военно-патриотического клуба «Шашка» приняли торжественную Присягу
10:45 | 02 мая
Более 100 работ поступило на региональный конкурс эссе «Наши Герои»
29 апреля 2026 года в Самаре прошел семинар-совещание по подготовке Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга». Участники окружной команды, сформированной из числа представителей всех регионов округа, представили итоговую концепцию форума, а также обсудили ключевые направления и активности мероприятия.
 
Отдельным блоком прошло совещание по реализации государственной молодёжной политики и взаимодействию с общественными институтами в ПФО под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ Олега Машковцева.
 
«иВолга» – это общий окружной проект всех наших команд молодежной политики ПФО. Мы все вместе – команда Форума, команда округа. Важное значение имеет слаженность действий. Всё, что будет происходить на Форуме, – в зоне совместной ответственности. Каждый регион отвечает за своё направление и организует его «под ключ», и в дальнейшем должен стать экспертным центром в данном направлении, определяя ключевые смыслы по своей тематике», – подчеркнул замполпреда Олег Машковцев.
 
Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озёр в Самарской области. Главная тема – «Код России: единство в многообразии», созвучная Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Участников ждёт палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением в палатках на 2–3 человека. Особое внимание уделено доступной среде: на форуме заработает Инклюзивный городок с пандусами, специальными жилыми зонами и площадками для отдыха. В 2025 году такой подход позволил принять 30 участников с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов.
 
Заявки принимаются по восьми тематическим направлениям: «Арт-код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа-код» и «Код Первых». Участие бесплатное. Подать заявку можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы»: https://myrosmol.ru/events/b2642185-d148-4be2-9446-3904b10e9…
 
В соответствии с распределением задач, в 2026 году на Саратовскую область возложена ответственность за организацию культурной программы форума. Регион обеспечит содержательное наполнение досугового блока, а также подготовку и проведение ключевых мероприятий — торжественных церемоний открытия и закрытия «иВолги».
 
Молодёжный форум ПФО «иВолга» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
 
По информации организаторов