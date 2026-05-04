Саратовские школьницы вошли в число лучших лингвистов страны

С 23 по 30 апреля в Московском государственном лингвистическом университете имени Мориса Тореза проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Участниками стали 354 школьника 9–11 классов из 87 регионов России.Дипломы призеров завоевали две ученицы из Саратовской области: Пелагея Стрельцова, ученица 11 класса физико-технического лицея №1, и Ольга Дерюгина, ученица 11 класса лицея математики и информатики, набравшие 104 и 96 баллов соответсвенно.Олимпиада включала два тура. Участники демонстрировали понимание устного и письменного текстов, отвечали на вопросы лексико-грамматического теста, выполняли задания на социокультурную компетенцию, а также справлялись с конкурсами письменной и устной речи.Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» федерального проекта «Все лучшее детям».