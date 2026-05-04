В День Победы Вольский драмтеатр бесплатно покажет спектакль, посвященный Героям СВО  

9 мая в 13:00 на сцене Вольского драматического театра состоится бесплатный показ речевого спектакля «Шахтерская дочь».Спектакль создан по поэме донецкой поэтессы Анны Ревякиной — члена Союза писателей ДНР и Союза писателей России. Режиссер-постановщик — Мария Петровна Оссовская.Действие разворачивается в Донбассе в 2014 году. Это пронзительная история девушки, которая уходит на передовую, чтобы заменить погибшего отца. «Шахтерская дочь» — не просто рассказ о девушке-снайпере, а глубокий монолог о судьбах людей, чьи жизни навсегда изменила война, но чей внутренний свет не погас под тяжестью угольной пыли и пепла.Постановка идет в жанре художественного чтения: никаких декораций, только актеры, звучащее слово и воображение зрителя.