Саратовские пекари и кондитеры могут побороться за звание лучшего сельского пекаря России

Пекарни, представляющие микро- и малые предприятия, и осуществляющие деятельность в сфере хлебопечения на сельских территориях и агломерациях, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России». В этом году призовой фонд конкурса, который проводится уже в четвертый раз, составит 1,5 миллиона рублей.Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал). На первом этапе участникам необходимо представить материалы, позволяющие оценить уровень организации производства, профессиональные компетенции команды и качество выпускаемой продукции. По итогам отбора в финал конкурса выйдут 20 лучших пекарен.Финалистов ждут два увлекательных соревновательных дня, насыщенная культурная программа, а также возможность познакомиться с экспертами отрасли и обменяться опытом с профессиональным пекарским сообществом.Для участия в конкурсе необходимо:— заполнить регистрационную форму на официальном сайте конкурса;— подготовить видеоролик-визитку о деятельности пекарни, её команде, производственных процессах и перспективах развития;— предоставить рекомендацию (отзыв) от регионального органа управления АПК.Приём заявок продлится до 20 мая 2026 года. Информация о сроках и месте проведения финала будет размещена дополнительно.Официальный сайт: https://кубокпекарей.рф; электронная почта: info@kubokpekarej.ru; телефон горячей линии: +79664450442.