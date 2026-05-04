4 Мая 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:30 | 04 мая
Саратовские школьницы вошли в число лучших лингвистов страны
16:37 | 04 мая
Окружной семинар в Самаре: готовимся к «иВолге-2026»
16:35 | 04 мая
В Парке покорителей космоса пройдут мероприятия ко Дню Победы
13:30 | 04 мая
В День Победы Вольский драмтеатр бесплатно покажет спектакль, посвященный Героям СВО  
12:30 | 04 мая
Саратовские пекари и кондитеры могут побороться за звание лучшего сельского пекаря России
11:30 | 04 мая
Дома, построенные по проекту известного саратовского архитектора Салько, получили охранный статус
10:30 | 04 мая
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние»
09:30 | 04 мая
Более миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Саратовской области
13:23 | 03 мая
Воспитанники военно-патриотического клуба «Шашка» приняли торжественную Присягу
10:45 | 02 мая
Более 100 работ поступило на региональный конкурс эссе «Наши Герои»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Дома, построенные по проекту известного саратовского архитектора Салько, получили охранный статус

Усадьба Матёровой в Саратове признана объектом культурного наследия местного значения. Особый статус получил весь ансамбль, а также отдельно каждый из домов: главный дом и флигель. Здания находятся в областном центре на улице Дзержинского, 29. Соответствующий приказ о включении их во всероссийский реестр утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области после организованной ранее историко-культурной экспертизы.
 
Согласно исследованию, застройка участка произведена по инициативе саратовской купчихи Евгении Матёровой. По заказу владелицы проект выполнил известный саратовский архитектор Алексей Салько в 1904 году.
 
Предметом охраны главного дома стало оформление фасада. Здание имеет симметричную композицию с двумя боковыми ризалитами, акцентированными аттиками, и центральной проездной аркой. Окна обрамлены наличниками ступенчатого профиля с замковым камнем в виде бриллиантового руста или фигурными наличниками с капителями и консолями, а также плоскими наличниками с прямой клинчатой перемычкой (во дворе). Флигель, находящийся в глубине квартала, имеет асимметричную композицию. Его фасад декорирован венчающим и межэтажным карнизами, пилястрами, капителями различной формы.
 
«Проект усадьбы выполнил Алексей Салько — один из самых ярких саратовских архитекторов, автор многих зданий, которые сегодня формируют исторический облик нашего города. Фасады новых памятников сохранили высокую историко-архитектурную и художественную ценность, а почерк мастера читается в каждой детали», — отметил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.
 
Комитет культурного наследия Саратовской области