Дома, построенные по проекту известного саратовского архитектора Салько, получили охранный статус

Усадьба Матёровой в Саратове признана объектом культурного наследия местного значения. Особый статус получил весь ансамбль, а также отдельно каждый из домов: главный дом и флигель. Здания находятся в областном центре на улице Дзержинского, 29. Соответствующий приказ о включении их во всероссийский реестр утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области после организованной ранее историко-культурной экспертизы.Согласно исследованию, застройка участка произведена по инициативе саратовской купчихи Евгении Матёровой. По заказу владелицы проект выполнил известный саратовский архитектор Алексей Салько в 1904 году.Предметом охраны главного дома стало оформление фасада. Здание имеет симметричную композицию с двумя боковыми ризалитами, акцентированными аттиками, и центральной проездной аркой. Окна обрамлены наличниками ступенчатого профиля с замковым камнем в виде бриллиантового руста или фигурными наличниками с капителями и консолями, а также плоскими наличниками с прямой клинчатой перемычкой (во дворе). Флигель, находящийся в глубине квартала, имеет асимметричную композицию. Его фасад декорирован венчающим и межэтажным карнизами, пилястрами, капителями различной формы.«Проект усадьбы выполнил Алексей Салько — один из самых ярких саратовских архитекторов, автор многих зданий, которые сегодня формируют исторический облик нашего города. Фасады новых памятников сохранили высокую историко-архитектурную и художественную ценность, а почерк мастера читается в каждой детали», — отметил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Комитет культурного наследия Саратовской области