Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние»

В целях вовлечения молодежи в развитие «зеленого» волонтерства и «зеленого» бизнеса, в формирование устойчивого развития своего региона с 19 января по 8 июля 2026 года проводится Всероссийский конкурс детских и молодёжных проектов «Планета - наше достояние».К участию приглашаются граждане России в возрасте от 10 до 25 лет: школьники, студенты колледжей и вузов, участники молодежных объединений. Работы могут быть представлены как индивидуально, так и командой до 3-х человек.Юные экологи и волонтеры могут представить проекты в сфере экологического предпринимательства, творческие работы, идеи технологических инноваций для сохранения окружающей среды, а также поделиться волонтерским опытом реализации экологических акций.Прием заявок на Всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние», который проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» открыт до 19 мая 2026 года.Узнать подробнее можно на официальном сайте: https://nashe-dostoyanie.ru/planeta/2026.Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области