Саратовские спасатели призывают соблюдать осторожность на воде в майские праздники

В преддверии майских праздников Областная служба спасения напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на водоёмах. Тёплая погода и длинные выходные располагают к отдыху на природе. Сезон рыбной ловли на открытой воде также открыт.
 
Спасатели напоминают, что при использовании маломерных судов (лодок, катеров) необходимо надевать спасательные жилеты — это обязательное требование.
 
Кроме того, рыбакам настоятельно рекомендуется следить за прогнозом погоды: при грозе, сильном ветре и высоких волнах следует соблюдать повышенную осторожность.
 
На прошлой неделе сотрудники ГИМС помогли пожилому мужчине, выпавшему из лодки. Несчастный случай произошел в Вольском районе. Не уточнив прогноз погоды, рыбак вышел на воду. Из-за сильного ветра он не смог удержать равновесие и выпал из судна.
 
В сложных погодных условиях спасатели выходят на помощь пострадавшим на современном скоростном судне, которое позволяет быстро подойти к каждой лодке. В прошлом году «водный вездеход» совершил более 160 выходов на поисково-спасательные работы.
 
«Это не просто техника, это дополнительные шансы на спасение тех, кто оказался в беде. Судно оснащено современным навигационным оборудованием, средствами связи и спасательным инвентарём. Высокая манёвренность и скорость позволяют оперативно прибывать к месту происшествия даже в сложных погодных условиях», — прокомментировал помощник начальника службы спасения Саратовской области Дмитрий Илларионов.