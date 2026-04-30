В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Четыре спектакля представит в Саратове Тюменский Большой драматический театр

В мае в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в Саратов приедет Тюменский Большой драматический театр.
 
Саратовцы смогут увидеть четыре лучших спектакля на большой сцене Саратовского театра драмы:
 
19 мая в 18:30 — «Бег» (сны в двух действиях) по пьесе М. А. Булгакова;
20 мая в 18:30 — «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера;
21 мая в 18:30 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» мюзикл в двух действиях по мотивам повестей Н. В. Гоголя
22 мая в 18:30 — комедия-водевиль «Ханума»
 
В рамках «Больших гастролей» Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова в апреле с триумфом выступил в Тюмени.
 
- Федеральный проект «Большие гастроли» открывает уникальные возможности как для зрителей, так и для театров. Благодаря обменным гастролям жители Саратовской области могут увидеть выдающиеся постановки ведущих коллективов страны. Для наших театров это платформа для обмена опытом, укрепления профессиональных связей и продвижения успехов саратовской театральной школы на федеральном уровне, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 