Четыре спектакля представит в Саратове Тюменский Большой драматический театр

В мае в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в Саратов приедет Тюменский Большой драматический театр.Саратовцы смогут увидеть четыре лучших спектакля на большой сцене Саратовского театра драмы:19 мая в 18:30 — «Бег» (сны в двух действиях) по пьесе М. А. Булгакова;20 мая в 18:30 — «Наш городок» по пьесе Торнтона Уайлдера;21 мая в 18:30 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» мюзикл в двух действиях по мотивам повестей Н. В. Гоголя22 мая в 18:30 — комедия-водевиль «Ханума»В рамках «Больших гастролей» Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова в апреле с триумфом выступил в Тюмени.- Федеральный проект «Большие гастроли» открывает уникальные возможности как для зрителей, так и для театров. Благодаря обменным гастролям жители Саратовской области могут увидеть выдающиеся постановки ведущих коллективов страны. Для наших театров это платформа для обмена опытом, укрепления профессиональных связей и продвижения успехов саратовской театральной школы на федеральном уровне, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.