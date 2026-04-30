Мостовики разворачивают работы по строительству путепровода на Ново-Астраханском шоссе

просмотров: 129

В целях минимизации неудобств для жителей на майские праздники при строительстве социально-значимого объекта – искусственного сооружения в Заводском районе возле завода тяжелых зуборезных станков – было принято решение перенести сроки закрытия движения.После майских праздников подрядчик приступает к строительным работам: устройству фундамента опоры на прилегающей к проезжей части территории.Работы, не требующие закрытия движения, на объекте уже начались. На сегодняшний день проводится очистка территории под строительство, переустройство коммуникаций. Кроме того, весь металл, необходимый для пролетных строений, уже заказан и изготовлен.Полностью закрыть движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда планируется с 21 мая 2026 года.Объезд участка возможен по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-й Динамовский проезд.До закрытия движения на участке Ново-Астраханского шоссе на объездных маршрутах будет проведен текущий ремонт, устранены дефекты покрытия.Этого объекта автолюбители ждали давно, так как были вынуждены постоянно простаивать перед ж/д переездом на Ново-Астраханском шоссе. Проблема усугублялась в сезон отпусков, когда увеличивалось количество поездов дальнего следования, а также резко увеличивался поток автомобилистов, желающих выехать из города на дачи и в зоны отдыха.