Родители саратовских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

На площадке Регионального центра оценки качества образования состоялась Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями», которая объединила представителей Правительства области территориальных органов власти, общественных деятелей и, конечно, родителей выпускников.«День сдачи ЕГЭ с родителями проводится в Саратовской области уже 10-й год подряд. Главная цель акции — познакомить родителей с процедурой проведения экзамена. Это действительно важно, потому что позволяет взрослым прочувствовать психологический климат на ЕГЭ. Родители проходят всю процедуру полностью. Опыт, полученный родителями, помогает справиться с психологическим волнением и, самое главное, поддержать детей во время экзамена. Как показывает практика прошлых лет, родители, которые сами написали ЕГЭ, в дальнейшем лучше понимают, каково это — быть на месте ребенка. При желании родителю предоставляется результат написанного экзамена»», - отметил заместитель министра образования Никита Вдовин.В этом году участники акции писали ЕГЭ по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Им предстояло пройти все этапы единого государственного экзамена: ознакомление с экзаменационными материалами, с процедурой регистрации на ЕГЭ и организации рассадки в аудиториях. Родители выпускников увидели, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и как происходит процедура печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях.«Мой старший сын уже сдавал ЕГЭ, и я помню, как он переживал. Мне интересно самой узнать процедуру и проверить свои возможности. Мы не понимаем нынешнюю систему экзаменов, она нам незнакома, и мы не всегда знаем, как помочь детям. А такие мероприятия позволяют почувствовать себя на месте ребёнка и учат, как правильно поддержать его. Раньше я уже пробовала писать математику и получила высокий балл. Хорошо, что такая возможность есть у каждого родителя», - поделилась участница акции Елена Козлова.В 2026 году в государственной итоговой аттестации примут участие более 9,5 тысяч одиннадцатиклассников. ЕГЭ будет проводиться по 13 предметам, планируется работа 71 пункта проведения экзаменов. Саратовская область в числе пяти регионов России в этом году применяет новую технологию: передачу комплекта экзаменационных материалов по защищенной сети, печать и сканирование в аудиториях с использованием отечественной операционной системы Linux.