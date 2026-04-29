Саратовских школьников и студентов пытаются вербовать для терактов

В Саратове в Поволжском институте управления РАНХиГС состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма», сообщает министерство информации и массовых коммуникаций области в официальном канале «Мининформ 64 Z» в мессенджере «Макс».Представители более 20 регионов России, а также Республики Узбекистан приняли участие в мероприятии. Конференция традиционного объединяет теоретиков и практиков из сфер государственного управления, правоохранительных органов, общественных организаций.Председатель комитета по информационной политике Саратовской областной Думы Роман Чуйченко рассказал о правовых механизмах информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма.С докладами на конференции выступили представители полиции и Следственного комитета. О том, насколько большая опасность подстерегает детей и подростков, сообщила представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Галина Кузнецова. «В Саратовской области кураторы обманом и шантажом через Интернет склоняли 10-летнего ребенка совершить нападение на учеников в своей школе. Бдительность и внимание родителей мальчика помогли предотвратить преступление. Еще один пример. Студентка одного из вузов, ранее успешно окончившая школу, невольно стала соучастницей террористов. Кураторы в мессенджере представились сотрудниками спецслужб и попросили оказать помощь в поимке «преступников». Девушка согласилась, теперь ей грозит реальный уголовный срок», - поделилась представитель полиции.«По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе проводится большая патриотическая работа. В ней задействованы как педагоги, учителя, так и научное сообщество. В попытке предотвратить распространение враждебных для государства и общества идей большая роль отводится экспертам – социологам, психологам, юристам. Каждый из них вправе дать оценку этому явлению», - подчеркнул советник министра информации и массовых коммуникаций области Александр Шугаев.В представленных научных докладах участники конференции отметили роль религиозных, культурных и ценностных факторов, влияние видеоигр, правовое регулирование цифровой среды и другие аспекты.По словам профессора, заведующего кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления РАНХиГС, модератора конференции Джамили Велиевой организаторы планируют обобщить опыт из докладов и прозвучавших выступлений в сборнике научных трудов.